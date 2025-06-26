На оздоровительную кампанию на Кубани направят 3,5 млрд рублей

В 2025 году на оздоровительную кампанию власти Краснодарского края направят 3,5 млрд руб. Для отдыха и оздоровления детей будут работать 1,6 тыс. лагерей и здравниц. Об этом рассказала вице-губернатор Анна Минькова на заседании краевой комиссии по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В этом году, по предварительным данным администрации региона, в краевых лагерях и здравницах отдохнут 400 тыс. детей. Около 250 млн руб. предусмотрели для организации временного трудоустройства подростков.

По словам Анны Миньковой, с начала июня в регионе утонуло пять детей, двое выпали из окон и практически каждый день несовершеннолетние травмируются и гибнут на дорогах. Как отметила вице-губернатор, необходимо усилить информирование по профилактике ДТП и безопасности в быту, в транспорте и на водоемах. Она поручила, чтобы на всех площадках, где работают с детьми, ежедневно проводили пятиминутки безопасности.

Алина Зорина