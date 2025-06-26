Возвращение на Родину

Название первой выставки работ из своей коллекции «Зачем родился?» Евгений Хамин предложил организаторам сам, вложив в него и главный мотив своего коллекционирования, и глубинный общий смысл всех представленных произведений.

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На вернисаже коллекционер рассказал, что хотел бы вернуть на Родину как можно больше работ соотечественников, находящихся в иностранных коллекциях или зарубежных запасниках. «Все, что вы здесь видите, собрано со всего мира — из Нью-Йорка, Лондона, Берлина, Парижа… Большая честь для меня вернуть этих авторов на Родину. Я советовался с экспертами и директорами музеев, чтобы выбрать наиболее значимых художников современного российского искусства, начиная с 1950-х годов. В выборе произведений есть и мой взгляд, как без этого — и умом, и сердцем».

«Я очень хочу, чтобы тестовая выставка, которую мы открываем, переросла в галерею, где мы более масштабно сможем показывать современное искусство и проводить выставки, а затем создать на этой базе музей современного искусства», —

Евгений Хамин признался, что его давняя мечта, чтобы именно в Воронеже появился такой музей, который подчеркнет статус города как столицы Черноземья, и обязательно станет важнейшим туристическим объектом и любимым местом воронежских ценителей современного искусства, «где жители Черноземья смогут познакомиться с важной частью отечественной истории искусства, которую увидеть обычно можно только в столице».

Евгений Хамин, начав формировать свою коллекцию в 2015 году, за 10 лет собрал в Воронеже одну из крупнейших в России частных коллекций современного российского искусства от 1950-х до наших дней, которая на сегодня насчитывает около 1000 произведений 150 художников, представляющих разные направления в изобразительном искусстве.

Как отметил основатель воронежской галереи современного искусства Х.Л.А.М. Алексей Горбунов, среди всех воронежских крупных бизнесменов только в Евгении Хамине «оказался тот необходимый огонь, тот тип страсти, любопытства, рефлексии и потребности в новом, которые необходимы для коллекционирования современного искусства». Он считает очень важным, что бизнесмен не только собрал замечательную коллекцию, значимую для всей России, но и сделал часть ее произведений публичными. «Об этой коллекции давно известно в российском арт-сообществе. Но до сих пор ее никто не видел. Я очень рад, как, думаю, будут рады и все воронежцы, увидеть своими глазами небольшую, но очень эффектную ее часть». Эта возможность будет у воронежцев и гостей города два месяца — до конца августа.

Куратор выставки искусствовед Надежда Октябрь, подчеркнула, что давно была наслышана о том, что в коллекции Евгения Хамина собраны выдающиеся работы российских художников, но, лично ознакомившись с ней, с уверенностью может утверждать, что это одна из лучших частных коллекций в России. В ней значительное место занимают и работы воронежских художников разных поколений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК Хамина, Пресс-служба ГК Фото: Пресс-служба ГК Хамина, Пресс-служба ГК

Выставка расположена на первом этаже Сити-парка «Град» в залах общей площадью 1300 кв. м. Она состоит из более 60 произведений 30 современных российских художников разных поколений — от 1960-х до 2020-х годов. В состав экспозиции вошли живопись, графика, фотография, скульптура.

Организаторы выставки считают, что название «Зачем родился?» становится отправной точкой для зрителя в его путешествии по залам, где каждое произведение вызывает размышления и саморефлексию. Первый зал — это 30 метров открытых витрин. Представленные здесь работы — отсыл к одному из главных экзистенциальных вопросов бытия — о «смысле жизни».

К примеру, работа Александра Цикаришвили «Садовод», произведения которого представлены в музеях Антверпена, Москвы, соседствует с живописным полотном Михаила Рогинского «Пешеходная зона», давая нам повод задуматься о содержании, которым мы наполняем свою жизнь. Картина Оскара Рабина «Хлеб на кладбище» и работа воронежца «Океан без компаса» вызывает мысли и ощущение быстротечности жизни…

Во втором зале тематически подобраны картины о внутренних трансформациях личности в одиночестве и в толпе. Следующие залы выставки апеллируют в нашей памяти — личной, семейной, общестранновой… В этих залах собраны произведения художников 1970-2010-х годов, написанные в реалистической манере.

На выставке представлены работы таких известных мастеров как Марина Алексеева, Татьяна Ахметгалиева, Владимир Дубосарский, Александр Виноградов, Сергей Базилев, Сергей Волков, Олег Васильев, Эдуард Гороховский, Надежда Зубарева, Алексей Каллима, Иван Коршунов, Вероника Козаченок, Валерий Кошляков, Влад Кульков, Евгений Митта, Евгений Михнов-Войтенко, Наталья Нестерова, Тимур Новиков, Александр Петров, Аркадий Петров, Оскар Рабин, Керим Рагимов, Михаил Рогинский, Василий Ситников, Борис Турецкий, Семен Файбисович, Елена Фигурина, Олег Целков, Александр Цикаришвили, Леонид Цхэ, Кирилл Челушкин, Сергей Шаблавин, Надежда Эльская и известных воронежских художников — Ивана Горшкова, Николая Алексеева, Кирилла Гаршина, Михаила Добровольского, Ильи Долгова, Кирилла Савельева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК Хамина Фото: Пресс-служба ГК Хамина

«Воронежские художники известны в Москве и в Санкт-Петербурге, и теперь, надеюсь, в Воронеже всё больше и больше будут популярны и понимаемы»,— отметила куратор выставки Надежда Октябрь.

Основным местом приобретения работ для грандиозной коллекции Евгения Хамина были разнообразные российские и зарубежные аукционы и крупные галереи Москвы и Санкт-Петербурга.

Как заметил приехавший на вернисаж из Москвы автор представленной на выставке серии картин «Живые и мертвые» Иван Коршунов, «для меня большая честь быть представленным в коллекции Евгения Николаевича Хамина среди художников первого ранга. Их работы — достояние не только отечественного, но и мирового искусства».

Та или иная представленная на выставке работа может нравится или не нравится — современное искусство многолико и, порой, процесс разгадывания заложенных художником смыслов может оказаться долог. Очевидно одно: это искусство никого не оставляет равнодушным.