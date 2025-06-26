Суд решил взыскать с липецкого водоканала ущерб за сброс стоков в Дон

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск Центрально Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора и постановил взыскать с местного МУП «Данковский водоканал» более 2,1 млн руб. в качестве возмещения ущерба, причиненного реке Дон. Об этом сообщили в ведомстве.

В результате внеплановой проверки в 2023 году специалисты установили, что предприятие осуществляло сброс сточных вод с очистных сооружений в Дон с превышением нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Управление рассчитало ущерб и предъявило его МУПу, однако он не был оплачен добровольно, что послужило поводом для обращения в суд.

Лилия Мордасова