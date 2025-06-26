Бизнес Ростова инвестировал в экономику города более 240 млрд рублей

В экономику Ростова-на-Дону было вложено более 240 млрд руб. от местных компаний в 2024 году. Об этом сообщает РБК Ростов, ссылаясь на данные департамента экономики города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В первом квартале 2025 года в топ-5 по обороту крупных и средних организаций города по видам экономической деятельности вошли: оптовая и розничная торговля (54,4% от общего объёма), промышленное производство (30%), транспортировка и хранение (7,1%), деятельность в области информации и связи (2,4%), строительство (1,7%).

В департаменте отметили, что, как и в России в целом, торговля остается приоритетной сферой экономики — 34,1%. На втором месте — строительный бизнес с 12,8%. Третью позицию занимает профессиональная, научная и техническая деятельность — 10,7%. Промышленные виды деятельности составляют 9%.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что к середине июня 2025 года инвестиционный портфель Ростова-на-Дону составил 945 млрд руб. На эту сумму реализуется 63 инвестиционных проекта.

Наталья Белоштейн