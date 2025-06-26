Теннисистка Александрова не смогла выйти в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге

Россиянка Екатерина Александрова, занимающая 18-е место в мировом рейтинге, уступила восьмой ракетке мира польке Иге Швёнтек в четвертьфинале травяного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в немецком Бад-Хомбурге.

Швёнтек одержала победу со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Матч продлился около двух часов. По ходу второго сета встреча была прервана из-за дождя. Следующей соперницей Иги Швёнтек станет четвертая ракетка мира итальянка Джасмин Паолини.

За выход в полуфинал турнира поборется российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая седьмое место в рейтинге WTA. В четвертьфинале она сыграет против чешки Линды Носковой. Начало матча запланировано на 19:30 (мск).

Финал турнира пройдет 28 июня. В прошлом году его победительницей стала российская теннисистка Диана Шнайдер.

Таисия Орлова