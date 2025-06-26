Red Wings со 2 июля возобновит перелеты между Петербургом и Тель-Авивом

Авиакомпания Red Wings возобновит перелеты из Петербурга в Тель-Авив со 2 июля, об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Рейсы, как и прежде будут выполняться по средам и воскресеньям. Билеты на текущий момент можно приобрести по стоимости от 30 тыс. рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Red Wings добавили, что придерживаются международных рекомендации, взаимодействуют с властями Израиля и Росавиацией, которая 14 июня с началом Ирано-Израильского конфликта запретила российским авиакомпаниям осуществлять полеты в воздушное пространство ряда стран Ближнего Востока до 26 июня.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines Петербург — Хургада вылетел из Пулково после двухдневной задержки.

Андрей Маркелов