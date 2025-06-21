Рейс Санкт-Петербург — Хургада вылетел из Пулково после двухдневной задержки

Борт авиакомпании AlMasria Universal Airlines отправился по маршруту Санкт-Петербург — Хургада (Египет) после двухдневной задержки 21 июня в 06:26. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Пулково.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Изначально вылет был запланирован на раннее утро 19 июня, однако позднее его отложили по техническим причинам. Для пассажиров организовали запасные рейсы. По данным 78.ru, часть путешественников отправилась на египетский курорт в 04:15 20 июня, другим пришлось ждать вылета еще сутки.

Как уточнили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы», задержка была обусловлена необходимостью доставки запчастей для неисправного самолета.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пассажиры рейса из Петербурга в Шарм-эш-Шейх ждали своего вылета из Пулково более 30 часов.

Андрей Цедрик