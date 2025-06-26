В России назвали суверенным правом Мавритании обучение у украинских военных

В России считают суверенным правом Мавритании возможные договоренности с Украиной об обучении у украинских военных, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на дипмиссию РФ в Мавритании. Там обратили внимание, что Россия не вмешивается во внутренние дела иностранных государств.

«В том случае, если информация Reuters со ссылкой на МИД Украины соответствует действительности и если власти Мавритании считают для себя возможным принять предложение киевского режима, то это является их суверенным правом»,— сказали в дипмиссии.

«РФ во внутренние дела иностранных государств, тем более дружественных, не вмешивалась и не вмешивается, в отличие от Незалежной, официальные лица которой, в частности представитель ГУР и посол в Сенегале, публично признавали причастность украинских военнослужащих к подготовке преступлений террористических группировок в соседнем Мали»,— указали в посольстве.

Ранее на этой неделе агентство Reuters со ссылкой на украинского спецпредставителя по Ближнему Востоку и Африке Максима Субха сообщило о планах Украины обучать военных в Мавритании.

Портал Bamada в начале июня сообщал, что Мавритания служила хабом для переброски украинских боевиков и поставок вооружения для террористов в Мали. Ранее африканские СМИ писали, что на территории страны также велась подготовка террористов для атак на позиции военных в Мали.

Глава МИД России Сергей Лавров в апреле заявлял, что украинские власти находятся в преступном сговоре с террористическими вооруженными группами, действующими в африканском Сахеле, однако не упоминал в этом контексте Мавританию, отношения с которой в МИД РФ еще два года назад называли «дружественными».

О сотрудничестве России с государствами Сахеля — в материале «Ъ» «Россия, Мали, Буркина-Фасо и Нигер сошлись под сенью баобаба».

Анастасия Домбицкая