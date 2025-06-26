Решение о возвращении футбольных клубов из РФ в еврокубки могут принять к концу года

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что решение о возвращении российских команд в еврокубки может быть принято к концу года. Об этом он рассказал журналистам.

«Я считаю, что предпосылки [к возвращению российских команд на международную арену] есть. Считаю, что к концу года соответствующие решения могут быть приняты»,— приводит слова господина Дюкова пресс-служба РФС.

26 июня в Москве состоялась ежегодная конференция РФС. На ней выступил советник руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) по работе с европейскими лигами, клубами и Форумом мировых лиг Сергей Прядкин. Он заявил, что «в ближайшее время можно будет ожидать возвращения на международную арену».

В 2022 году из-за начала спецоперации на Украине Международная федерация футбола (FIFA) и UEFA отстранили российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой. В 2023 году организации сообщили, что ограничения не будут сняты до окончания СВО.

Таисия Орлова