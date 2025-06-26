Задержанная жительница Новороссийска не видела проблем в передаче данных Украине

Задержанная по подозрению в передаче разведданных о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО жительница Новороссийска заявила, что не видела «ничего страшного» в своих действиях. Отвечая на вопрос сотрудника ФСБ о причинах своих поступков, фигурантка отметила, что не воспринимала это как нечто предосудительное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, женщина работала на гражданском судне и, вступив в контакт с куратором ВСУ, хотела передать ему информацию о расположении кораблей Черноморского флота и объектов ПВО.

В ФСБ заявили, что действия задержанной носили осознанный характер, а контакт был установлен с представителями структуры, которую российские спецслужбы относят к проукраинским террористическим организациям.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в результате своевременно принятых мер сотрудникам ФСБ удалось избежать потерь.