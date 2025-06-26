Песков заявил о неприменимости принципа «мир через силу» в отношении России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не проводить параллели между конфликтом на Украине и ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что ситуация вокруг Ирана может способствовать урегулированию конфликта на Украине.

«Это несопоставимые конфликты по своей сути, по своему характеру»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

«Параллели здесь вряд ли уместно проводить. Потом, наверное, все-таки "мир через силу" в отношении РФ — этот тезис вряд ли применим, и вряд ли его стоит использовать, так невозможно будет достигнуть каких-то целей»,— добавил господин Песков.

Он отметил, что администрация президента заинтересована в продолжении усилий США по содействию переговорам между Россией и Украиной.