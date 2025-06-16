Объем инвестиций в Ростовскую область вырос на 8% в первом квартале 2025 года

В I квартале 2025 года объем инвестиций в основной капитал Ростовской области увеличился на 8,1% относительно аналогичного периода 2024 года. Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документу, на 1 апреля 2025 года объем вложений в экономику региона превысил 143,2 млрд руб., тогда как в 2024 году он составлял 124,3 млрд руб.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что с 2017 по 2024 годы объем инвестиций в основной капитал Ростовской области вырос с 300 млрд руб. до 700 млрд руб. Параллельно с этим на Дону почти в два раза вырос объем отгруженных товаров. В 2024 году он составил 1,8 трлн руб., что на 94% выше показателей 2017 года.

Наталья Белоштейн