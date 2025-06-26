Рост цен на бензин и дизель на АЗС с начала года не превышает инфляцию

Темпы роста цен на бензин и дизельное топливо в России с начала 2025 года не превысили уровень инфляции. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский на заседании правительства.

По его словам, стоимость автомобильного бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива развивается в рамках инфляционного показателя. При этом, уточнил господин Шаскольский, служба проверяет экономическую обоснованность всех составляющих цен на нефтепродукты, включая транспортировку, хранение и сбыт топлива. Особое внимание уделяется обеспечению сельхозпроизводителей топливом по доступным ценам. При выявлении необоснованного роста цен ФАС принимает меры антимонопольного реагирования, заверил глава службы.

Господин Шаскольский отметил, что развитие биржевых механизмов способствует переориентации независимых участников рынка на закупки моторного топлива через биржевой оптовый сегмент, повышая прозрачность ценовой политики. Кроме того, ФАС активно сотрудничает с регионами для заключения соглашений о стабилизации цен на социально значимые товары.

Подробности — в материале «Ъ» «Бензину не хватает баланса».