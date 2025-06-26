Из Монголии экстрадируют в РФ обвиняемого в мошенничестве на более чем 94 млн рублей

Правоохранительные органы Монголии по требованию российской Генпрокуратуры экстрадируют в РФ гендиректора и учредителя ООО «Вэйстконсалтинг» Соднома Будатарова. Его обвиняют в хищении средств, выделенных в рамках нацпроекта «Экология». Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

По данным следствия, в 2023 году задержанный вместе с руководителями двух коммерческих организаций похитили деньги, предназначенные для ликвидации незаконной свалки в Тункинском нацпарке. Деньги выделили в рамках национального проекта «Экология» по федеральному проекту «Сохранение озера Байкал». Злоумышленники завысили стоимость выполненных работ, тем самым похитив более 94 млн руб.

Обвиняемый скрылся от правоохранителей, а 17 апреля 2025 года его заочно арестовали и объявили в международный розыск. 28 мая господина Будатарова задержали в Монголии. После экстрадиции его конвоируют в Улан-Удэ.

Никита Черненко