Субаренда земельных участков

ОАО «РЖД» передает в субаренду на открытом аукционе земельный участок площадью 10 050 кв. м в городе Сочи.

Фото: пресс-служба СКЖД

Начальная цена торгов составляет 1 927 722,00 руб. (с учетом НДС).

Участок предназначен для размещения спортивно-рекреационных объектов некапитального строительства, без права капитального строительства.

Земельный участок расположен в районе с развитой инфраструктурой, хороший пешеходный трафик, рядом остановка общественного транспорта, жилые застройки, объекты общественного питания, продуктовые и хозяйственные магазины.

Договор субаренды заключается сроком на 11 месяцев (с возможной пролонгацией) по результатам аукциона, проводимого посредством электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (rts-tender.ru).

Фото: пресс-служба СКЖД

Подробное описание и фотографии земельного участка размещены на официальном сайте Недвижимость РЖД.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (863)259-00-26.

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ОАО РЖД