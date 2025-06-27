Субаренда земельных участков
ОАО «РЖД» передает в субаренду на открытом аукционе земельный участок площадью 10 050 кв. м в городе Сочи.
Начальная цена торгов составляет 1 927 722,00 руб. (с учетом НДС).
Участок предназначен для размещения спортивно-рекреационных объектов некапитального строительства, без права капитального строительства.
Земельный участок расположен в районе с развитой инфраструктурой, хороший пешеходный трафик, рядом остановка общественного транспорта, жилые застройки, объекты общественного питания, продуктовые и хозяйственные магазины.
Договор субаренды заключается сроком на 11 месяцев (с возможной пролонгацией) по результатам аукциона, проводимого посредством электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (rts-tender.ru).
Подробное описание и фотографии земельного участка размещены на официальном сайте Недвижимость РЖД.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (863)259-00-26.
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ОАО РЖД
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