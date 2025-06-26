61 тысячу кубометров леса вывезли из Удмуртии в другие регионы РФ с начала года
61,4 тыс. куб. м лесопродукции вывезли из Удмуртии в другие регионы РФ с начала 2025 года, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
24 июня специалисты управления проконтролировали отправку 0,6 тыс. куб. м лесопродукции в Московскую, Ульяновскую и Ростовскую области и Татарстан.
Напомним, 2,5 тыс. куб. м пиломатериалов хвойных пород экспортировали из Удмуртии в Таджикистан с начала года, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее. 24 июня специалисты ведомства проверили отправку 180 куб. м.