61 тысячу кубометров леса вывезли из Удмуртии в другие регионы РФ с начала года

61,4 тыс. куб. м лесопродукции вывезли из Удмуртии в другие регионы РФ с начала 2025 года, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

24 июня специалисты управления проконтролировали отправку 0,6 тыс. куб. м лесопродукции в Московскую, Ульяновскую и Ростовскую области и Татарстан.

Напомним, 2,5 тыс. куб. м пиломатериалов хвойных пород экспортировали из Удмуртии в Таджикистан с начала года, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее. 24 июня специалисты ведомства проверили отправку 180 куб. м.