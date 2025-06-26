Удмуртия в два раза увеличила экспорт пиломатериалов в Таджикистан за год

2,5 тыс. куб. м пиломатериалов хвойных пород экспортировали из Удмуртии в Таджикистан с начала года, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. 24 июня специалисты ведомства проверили отправку 180 куб. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, с начала года 195 т пшеничной муки высшего сорта экспортировали из Удмуртии в Китай. Это количество в три раза превышает объем аналогичного периода прошлого года.