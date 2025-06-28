Один спал, второй ел

Прокуратура Калифорнии на прошлой неделе выдвинула обвинения семерым уроженцам штата. По данным следствия, в 2022 году им понадобилось 27 минут, чтобы обчистить грузовик с драгоценностями посреди забитой до отказа стоянки и остаться незамеченными. За три года задержали только троих участников преступления и вернули лишь малую часть украденного. А речь идет о золоте, бриллиантах, рубинах и элитных часах на $100 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грабители украли 24 сумки с драгоценностями, большую часть из которых найти пока не удалось

Фото: fbi Грабители украли 24 сумки с драгоценностями, большую часть из которых найти пока не удалось

Фото: fbi

Текст: Кирилл Сарханянц

Дорогая дорога

Утомительная трехдневная выставка-продажа бриллиантов и ювелирных украшений подошла к концу. Таких за 40-летнюю карьеру Джина Малки были уже десятки. Он аккуратно упаковал ожерелье с желтыми бриллиантами более чем на 25 карат, редчайший черный опал из Австралии и темно-пурпурный бирманский рубин. Через несколько дней его ждала новая выставка. Разъезжать по городу с грузом на миллионы долларов не лучшая затея, и Малки, как и большинство других торговцев ювелирными украшениями, предпочитает обращаться в логистические компании. Поэтому воспользовался услугами Brink`s — крупнейшего оператора на рынке. Так безопаснее, думал Малки. Больше своих драгоценностей он не видел.

Вечером 10 июля 2022 года фура Brink`s выехала из Сан-Матео (Калифорния) в Лос-Анджелес. Обычный тягач с крытым прицепом вместо бронированного грузовика. Единственная мера защиты — замок на дверях. А в прицепе — десятки мешков с драгоценностями от многочисленных ювелиров.

Преодолев порядка 450 км по пятой межштатной магистрали, фура остановилась на стоянке в Баттонвиллоу для смены водителей. Джеймс Бити, накопивший за день уже под десять часов езды, отправился спать. За руль сел Тэнди Мотли. Проехав еще около 100 км за следующий час, он свернул с магистрали и заехал на стоянку для грузовиков в Лебеке. Мотли вылез из кабины и отправился в придорожное кафе. «Я зашел внутрь, перекусил и вышел. Прошло что-то около 20 минут… Я вышел и такой: "Что?! Куда делся замок с двери?"» — рассказывал Мотли уже прибывшим на парковку полицейским о событиях полуторачасовой давности.

Даже не открывая прицеп, он понял: их ограбили.

Мотли был в шоке. Напарник, которого он разбудил через полчаса после обнаружения пропажи замка на дверях прицепа с ценным грузом, растерянно признавался шерифу: он все проспал. Они понимали, что влипли. «Что меня больше всего беспокоит, так это то, что они всегда первым делом хотят обвинить во всем сотрудников»,— удрученно закончил свою речь тогда Мотли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водитель Тэнди Мотли заметил, что замок на грузовике срезан, и сообщил об этом напарнику Джеймсу Бити

Фото: fbi, Los Angeles County Sheriff’s Department Водитель Тэнди Мотли заметил, что замок на грузовике срезан, и сообщил об этом напарнику Джеймсу Бити

Фото: fbi, Los Angeles County Sheriff’s Department

Но водители Brink`s еще не осознавали, насколько все плохо. Они были уверены, что везут драгоценности на $2,7 млн. Полицейский насчитал в прицепе 49 мешков.

— 49?! — удивился Бити.

— Да. А сколько их было?

— 73… Охренеть!

— Что ж, кажется это тот случай, когда стоит разбудить кого-то среди ночи.

73 мешка трех категорий расцветки: белые, желтые и оранжевые — от тех, где содержимое стоит не более $100 тыс., до упаковок, оцениваемых больше чем в $600 тыс.

Преступники украли исключительно оранжевые мешки, лежавшие в дальнем углу.

И интерес их вызвала единственная из десятков стоявших на парковке фур — та, где в прицепе лежали драгоценности на миллионы долларов. Сомнений в том, что кража была тщательно спланирована, ни у кого не возникло.

«После чтения полученного нами полицейского отчета трудно поверить, что это просто совпадение, что какие-то люди решили ограбить грузовик Brink`s. И они знали, когда он уедет. Они знали, где он остановится. Они знали, на какое время он встанет»,— делится соображениями Джин Малки.

«Я не заметил слежки по дороге, но показалось, что за мной следили на самой выставке,— вспоминал Мотли.— Там был один тип, который странно смотрел на меня. Будто наблюдал за мной, смотрел мне прямо в глаза. Он просто сидел там, глядел, как мы загружаемся… Это было чертовски странно, никогда прежде с таким не сталкивался».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В оранжевых мешках лежали драгоценности на миллионы долларов. Преступникам нужны были именно они

Фото: Los Angeles County Sheriff’s Department В оранжевых мешках лежали драгоценности на миллионы долларов. Преступникам нужны были именно они

Фото: Los Angeles County Sheriff’s Department

Любители Apple и Samsung

Расследование ограбления фуры Brink`s длится до сих пор. Его первые результаты были обнародованы Минюстом США на прошлой неделе. Правоохранительные органы отчитались о предъявлении обвинений семерым американским гражданам, проживающим в Калифорнии. Вот их имена:

Карлос Виктор Местанса Серкадо, 31 год

Хасаэль Падилья Ресто, он же Рикардо Ноэль Мойя, Рикардо Барбоса и Альберто Хавьер Лоcа Чаморро, 36 лет

Пабло Рауль Луго Ларроиг, он же Уолтер Лоса, 41 год

Виктор Уго Валенсиа Солорсано, 60 лет

Хорхе Энрике Альбан, 33 года

Хесон Нелон Пресилья Флорес, 42 года

Эдуардо Масиас Ибарра, 36 лет

Из всего этого списка попались только трое — Луго, Пресилья и Падилья. Причем последний уже отбывает тюремный срок в Аризоне за кражу со взломом в рамках другого уголовного дела, а о его причастности к ограблению грузовика Brink`s стало известно уже после вынесения приговора. Местонахождение оставшихся четверых участников банды (как и большей части украденного в ночь на 11 июля 2022 года) правоохранительным органам все еще неизвестно.

Зато прокуратура смогла установить приблизительную сумму похищенного — $100 млн, что, по заверениям властей, делает события на парковке в Лебеке крупнейшей кражей ювелирных украшений в истории США.

Следствие выяснило, как банда из семи человек сумела провернуть столь крупное дело. Выяснилось, что они готовились к нему несколько месяцев, оттачивая свои навыки на менее масштабных ограблениях.

2 марта 2022 года эта же группа выследила грузовик с электроникой, развозивший товары в Онтарио (Калифорния). Когда тот остановился для выгрузки в очередном магазине, Местанса, Луго и Солорсано вошли внутрь вслед за водителем, чтобы отвлечь его разговорами. В это время их сообщники обчистили грузовик с гаджетами Samsung, унеся с собой товаров на $240,5 тыс.

Уже 11 марта они напали на грузовик с Apple AirTags, которые прибыли из Китая и должны были быть доставлены на склад в Фонтане (Калифорния). Стоило водителю выйти из грузовика, чтобы перекусить в местном кафе, как банда приступила к делу. Однако водитель заметил их и попытался остановить. Тогда один из грабителей достал нож и выкрикнул: «Не двигайся или я убью тебя на хрен!» В итоге ворам удалось в спешке забрать товар на $57 тыс.

2 мая, снова Фонтана, вновь грузовик с электроникой Samsung. Ограбили, когда стоял на парковке. Но тут улов преступников оказался совсем скромным — всего на $14 тыс.

После этого банда и стала готовиться к ювелирной выставке в Сан-Матео. Они приходили на экспозицию каждый день, высматривая потенциальную жертву. Как только Бити и Мотли закрыли двери прицепа и двинулись в направлении Лос-Анджелеса, члены группировки отправились за грузовиком. Они следили за фурой по очереди, чтобы не вызвать подозрения у водителей Brink`s. За каждым участком пути грузовика был закреплен свой наблюдатель из банды — все на разных машинах. «Если за ними следили по пути с самого севера на юг, то, скорее всего, они довели их до самой парковки. Прямо до места остановки, потому что им нельзя было упускать грузовик из виду… Они ведь не знали, где именно он встанет»,— объяснял один из офицеров напарнику прямо на месте преступления.

Грабители увидели, что Мотли направился в кафе, и поняли: это их шанс. После ограбления члены банды отправились в Восточный Голливуд. Затем в течение нескольких дней один за другим отключили мобильные телефоны, которыми пользовались во время ограбления. С тех пор местонахождение большинства преступников остается неизвестным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Небольшая часть украшений, найденных ФБР во время недавнего обыска

Фото: fbi Небольшая часть украшений, найденных ФБР во время недавнего обыска

Фото: fbi

Многокаратные риски

Своих украшений в ночь на 11 июля 2022 года лишились 15 ювелиров, включая Джина Малки. Узнав о выдвижении обвинений трем членам банды, он назвал эту новость потрясающей: «Не знаю, что еще сказать… Я до сих пор в шоке»,— заявил он Los Angeles Times. И добавил, что искренне надеется: среди малой части обнаруженных полицией и ФБР украшений есть и его товар.

Для всех пострадавших эти три года были непростым испытанием: они не только потеряли драгоценности на миллионы долларов, с августа 2022-го они еще и судятся с Brink`s.

Подписывая договор, все клиенты обязаны указать оценочную стоимость груза, который предстоит перевезти. Это нужно для выплаты страховки в чрезвычайных ситуациях. Такая ситуация как раз возникла. В компании оценили драгоценности в $8,7 млн. Эти деньги Brink`s и готова была вернуть пострадавшим. Но ювелиры с такой оценкой не согласились и затребовали выплаты компенсации в десять раз больше. Якобы именно столько стоили похищенные украшения, бриллианты и дорогие часы.

Brink`s подала в суд на торговцев, обвинив их в нарушении условий контракта и мошенничестве. Те, по мнению компании, намеренно занизили стоимость изделий при подписании договора, чтобы платить меньше за страховку.

«Brink`s считает, что каждый ответчик стремится взыскать с компании больше, чем предусмотрено контрактом»,— написала компания в своем иске.

У адвоката Джеральда Кролла, представляющего интересы ювелиров, другая точка зрения. «Мы уверены, и у нас достаточно доказательств тому: контракт является недобросовестным. Клиентам было предложено указать сумму страховки, которую они хотели бы получить, а не стоимость их товаров. Примером может служить страхование вашего дома от пожара. Кто страхует свой дом на 100%? Ваш дом может стоить много миллионов долларов, но вы сами решаете, какую сумму страховки вы хотите получить в случае пожара». Через две недели после Brink`s встречный иск подали уже ювелиры, обвинив компанию в халатности и перевозке драгоценностей в не предназначенном для этого грузовике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фирменный бронированный грузовик Brink`s

Фото: shutterstock Фирменный бронированный грузовик Brink`s

Фото: shutterstock

«Наши контракты понятны, легки для чтения и, за исключением господина Кролла, не оспариваются никем,— парировала Brink`s.— В документах четко указано, что наши клиенты должны указывать фактическую стоимость своих товаров, и объясняется, что мы незамедлительно возместим убытки в пределах заявленной стоимости».

За три года логистическая компания сумела договориться с тремя пострадавшими ювелирами. С остальными 12 разорвала всякую связь, перестав не только контактировать в рамках судебных разбирательств, но и предоставлять им свои услуги.

«Это все равно что убить кого-то, а потом в день его похорон прийти к гробу первым»,— говорит Малки, которому теперь с трудом удается содержать троих маленьких детей.

Впрочем, даже такая потеря — еще не приговор, считает другой ювелир, Мин Чен. Он разъезжал по ярмаркам украшений почти 30 лет, но в июле 2022 года потерял почти все свои товары. А в прошлом месяце нашел для себя выход из тяжелой ситуации: теперь он сушеф в китайском ресторане.