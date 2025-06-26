Суд признал бизнесом сделки с криптовалютой через личные карты

Ростовский предприниматель пытался обжаловать начисление более 5,4 млн руб. налога на прибыль от сделок с криптовалютой. Региональный арбитраж отказал в иске и признал операции предпринимательской деятельностью — они подлежат налогообложению. На это обратил внимание РБК.

В 2022 году на счета истца поступило 143,6 млн руб. Из них 92,5 млн руб. было признано налогооблагаемым доходом. Предприниматель задекларировал доход в форме НДФЛ и утверждал, что проводил операции по картам как физическое лицо.

Криптовалюту он закупал через зарубежные счета, после чего продавал ее россиянам. Всего было задействовано более 90 счетов. Суд увидел в этом признаки систематического извлечения прибыли, которая должна облагаться налогом.

В прошлом году президент Владимир Путин подписал закон, который признает цифровую валюту имуществом. Доходы от сделок с криптовалютой в пределах 2,4 млн руб. в год облагаются НДФЛ по ставке 13%, выше этой суммы — по ставке 15%.

Об условиях легальной торговли криптовалютой в России — в материале «Ъ» «Биткойну отсчитали миллионы».