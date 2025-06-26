Россия и Украина провели обмен военнопленными

Россия и Украина провели еще один обмен военнопленными, сообщила пресс-служба Минобороны. Сколько военнослужащих участвовало в нем — неизвестно. По данным источников госагентств, обмен был паритетным.

Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, затем они будут доставлены в Россию для реабилитации. Военное ведомство также опубликовало видео — на нем военнослужащие с российскими флагами на плечах скандируют «Россия!», а затем заходят в автобус.

Президент Украины Владимир Зеленский, сообщая об обмене, отметил, что большинство переданных украинской стороне военнослужащих были в плену с 2022 года.

Полина Мотызлевская