Ученые ЮФУ запатентовали робота-пробоотборника почв

Ученые филиала Южного федерального университета в Геленджике завершили лабораторные испытания робота-манипулятора для отбора образцов почв, который получил патент и привлек внимание агрохолдингов как потенциальный объект для инвестирования. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮФУ Фото: пресс-служба ЮФУ

Установка плавно изменяет скорость, легко маневрирует в ограниченном пространстве и преодолевает сложный рельеф. Многофункциональная платформа выполняет точное бурение грунта любой плотности, автоматизированный отбор проб с извлечением образцов. Интегрированная система видеомониторинга обеспечивает полный контроль каждого этапа работ в режиме реального времени.

«Фактически, мы создали инструмент, который делает профессиональный анализ грунта не просто быстрее, но и экономически выгоднее для сельского хозяйства», — отметила доктор биологических наук, профессор кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов АБиБ ЮФУ Светлана Сушкова.

Разработка создана в рамках федеральной программы «Приоритет-2030» .В мае 2025 года она прошла лабораторные испытания, на которые приехали представители потенциальных инвесторов и заинтересованные во внедрении руководящие работники агрохимических служб.

Валентина Любашенко