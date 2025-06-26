Трамвай № 29В будет возить пассажиров закрытой на ремонт станции «Парк Победы»

Пассажиры закрытой на ремонт станции метро «Парк Победы» смогут воспользоваться трамваем № 29В, сообщает пресс-служба ГУП «Горэлектротранс». С конца июня электротранспорт будет ходить по будням от Трамвайного парка №1 по Московскому проспекту, Авиационной улице и проспекту Юрия Гагарина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ

Линию будут обслуживать четыре односекционных трамвая ЛМ-68МЗ, которые будут ходить с 5:38 до 20:58. Суммарный интервал с маршрутом №29 составит шесть минут. Для запуска трамвая в начале лета провели ремонт поворота трамвайного пути с Московского проспекта на Авиационную улицу.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Парк Победы» закроют на капитальный ремонт в конце июня, он продлится до 6 августа 2027 года. В ходе реконструкции вестибюль сделают трехэтажным, один из этажей запланирован под землей. Высота сооружения составит 10,85 м.

Андрей Маркелов