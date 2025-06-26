Песков напомнил, какая страна первой в мире применила ядерное оружие

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает подробностей относительно приглашения представителей России на церемонии памяти жертв атомных бомбардировок в Нагасаки и Хиросиме в нынешнем году. При этом он выразил мнение, что среди приглашенных должны быть представители США. По его мнению, это должно служить напоминанием о том, какая страна первой в мире применила ядерное оружие.

«Главное — все время в Нагасаки и Хиросиму приглашать представителей США, чтобы все помнили, какая страна в мире применила ядерное оружие»,— подчеркнул господин Песков.

Ранее в четверг российский посол России в Японии Николай Ноздрев сообщил, что Россия впервые с 2022 года получила приглашение на траурную церемонию памяти жертв атомной бомбардировки в японском городе Нагасаки. Он заявил, что принял приглашение, поступившее лично от мэра города.

В этом году исполняется 80 лет с момента первой атомной бомбардировки японских городов со стороны США. Хиросима и Нагасаки подверглись атомным бомбардировкам в августе 1945 года. Траурные церемонии в этих городах проходят каждый год 6 и 9 августа. В мае-апреле текущего года власти Нагасаки и Хиросимы приняли решение зарезервировать места на мемориальной церемонии в честь годовщины атомной бомбардировки для всех стран, представленных в ООН.

Анастасия Домбицкая