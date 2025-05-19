Нагасаки пригласит представителей РФ на церемонию памяти жертв бомбардировки

Власти Нагасаки решили зарезервировать места на мемориальной церемонии в честь годовщины атомной бомбардировки для всех стран, представленных в ООН. Это объявление позволит участвовать представителям России, Белоруссии и Северной Кореи, хотя ранее из-за ситуации на Украине их не приглашали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kyodo / Reuters Фото: Kyodo / Reuters

Мэр Нагасаки Сиро Судзуки уточнил, что разъяснения о порядке участия будут направлены представителям Северной Кореи, передает ТАСС. Тайвань не будет включен в эту систему, так как не имеет представительства в ООН.

В апреле власти Хиросимы приняли схожее решение. Оно позволило представителям России, Белоруссии и КНДР решать, участвовать или нет в мемориальной церемонии. В Хиросиме выразили уверенность, что такой подход создаст атмосферу, способствующую участию большего числа стран.