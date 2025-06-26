Посол РФ в Японии впервые с 2021 года посетит памятную церемонию в Нагасаки

Посол России в Японии Николай Ноздрев примет участие в памятной церемонии в японском городе Нагасаки 9 августа по случаю 80-й годовщины американской атомной бомбардировки. Российская дипмиссия будет представлена на траурной церемонии в Нагасаки впервые с 2021 года — после начала боевых действий на Украине российского посла не приглашали на мероприятие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Ноздрев

Фото: Министерство иностранных дел России Николай Ноздрев

Фото: Министерство иностранных дел России

«Мы получили исчерпывающие разъяснения относительно прежних шагов и исходим из того, что их ошибочность учтена. Принимая во внимание эти обстоятельства, принято решение о посещении поминального мероприятия в Нагасаки»,— рассказали журналистам в дипмиссии, заявление приводят российские агентства.

Японские города Хиросима и Нагасаки подверглись атомным бомбардировкам в августе 1945 года. Траурные церемонии в этих городах проходят каждый год 6 и 9 августа.

Лусине Баласян