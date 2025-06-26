Московский монорельс прекратит работу 28 июня

Строительство парка на месте Московского монорельса начнется в конце июня, сообщили в пресс-службе мэрии. Монорельс прекратит работу 28 июня. После закрытия всем сотрудникам монорельсовой системы предложат новые рабочие места в других подразделениях городской транспортной системы, указали в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мэрия Москвы Фото: Мэрия Москвы

О планах построить на месте монорельсовой дороге зону отдыха власти Москвы сообщили в начале июня. Вход в парк будет бесплатным и круглосуточным. Пространство парковой зоны свяжет пять районов Москвы, в которых живут 300 тыс. человек. Ожидаемая посещаемость — до 20 тыс. человек в день. Предполагается, что парк откроется в 2027 году.

В мэрии также сообщили, что в рамках строительства демонтируют часть эстакады — от станции «Выставочный центр» до депо монорельса, включая станцию «Улица Сергея Эйзенштейна». Это необходимо, чтобы открыть вид на главный вход ВДНХ.

Московскую монорельсовую дорогу построили в 2004 году, смета превысила 6,3 млрд руб. За основу был взят состав швейцарской компании Intamin. Новый вид транспорта связал станции метро «Тимирязевская», «Фонвизинская» и «ВДНХ». После запуска МЦК пассажиропоток на монорельсе сократился в десять раз. В 2017 году интервал движения поездов увеличили с 6 до 30 минут, переведя систему в «экскурсионный» режим. Сейчас монорельс перевозит менее 2 тыс. пассажиров в сутки, 150 из которых местные жители, остальные — туристы. По линии ходят два шестивагонных поезда.

Полина Мотызлевская