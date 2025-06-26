Суд назначил 3 года условно петербуржцу, кидавшему кирпичи с балкона 11-го этажа

В Петербурге вынесли приговор местному жителю, решившему покидать кирпичи с балкона 11-го этажа на прохожих и машины. Он получил три года условно с испытательным сроком в 3 года, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Как установил суд, в ночь на 21 августа петербуржец, стоя на балконе дома № 288 по Московскому шоссе в Шушарах, громко кричал и выражался нецензурной бранью «в отношении неустановленного круга лиц». После замечания от прохожего дебошир бросил в сторону оппонента кирпич. Затем кирпичи полетели и в автомобили, припаркованные у дома. Собственникам машин был причинен ущерб, превышающий 300 тыс. рублей, отметили в прокуратуре.

Подсудимый был признан виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества), ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, с применением предметов, используемых в качестве оружия), а также по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования юридического лица) — в мае прошлого года, как выяснили правоохранители, любитель метания кирпичей за деньги предоставил свой паспорт для регистрации фиктивной коммерческой организации.

«Подсудимый признал вину и возместил ущерб потерпевшим»,— сообщили в прокуратуре.

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Дарья Астанина