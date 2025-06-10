Девятиклассник обстрелял окна дома на Аптекарском острове из пневматики

Полиция задержала девятиклассника, который около половины пятого дня 8 июня стрелял по окнам дома 18 по Аптекарскому переулку из пневматического пистолета, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Молодого человека нашел участковый в ходе обхода. Школьник признался полицейскому, что приобрел пистолет на маркетплейсе. В результате происшествия никто не пострадал, оружие изъяли. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция нашла стрелка, пытавшегося убить краснокнижных лебедей в Ленобласти. Задержанный пояснил правоохранителям, что перепутал пернатых с утками и пообещал выплатить ущерб.

Андрей Маркелов