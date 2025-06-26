Правоохранители в Ленобласти пресекли обряд погребения заживо двух девушек

Сотрудники правоохранительных органов пресекли проведение обряда в Приозерском районе Ленинградской области. Во время него двух женщин обернули в ткани и заживо похоронили. Погребенные не пострадали, сообщило ТАСС.

На видеозаписи (есть в распоряжении агентства) участники обряда сидят вокруг костра, пока «шаман» ходит рядом с ними и бьет в бубен. Там же видно, как силовики потребовали откопать женщин из импровизированных могил и остановили ритуал. Всего в действе участвовало порядка 15 человек, каждый из которых заплатил от 6 тыс. до 9 тыс. руб.

Задержаны предполагаемые организаторы: мужчина и женщина. В отношении них могут возбудить дело о создании организации, посягающей на личность и права граждан.

Никита Черненко