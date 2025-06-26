Песков заявил, что Путин и Трамп не обсуждали тему угроз НАТО со стороны РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не поднимали в своих разговорах тему угроз НАТО со стороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Никогда,— сказал господин Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждали ли лидеры тему угрозы НАТО со стороны России.— Такой вопрос серьезно серьезными людьми никогда не ставится».

Накануне The Washington Post (WP) со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что на саммите НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп поклялся европейским союзникам, что Россия не нападет на страны альянса, пока он остается на посту.

Вчера в Гааге завершился саммит НАТО, который стал первой встречей лидеров альянса после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. На встрече в верхах стороны договорились о повышении военных расходов с нынешних 2% ВВП до 5% к 2035 году. Страны блока обязуются ежегодно выделять не менее 3,5% ВВП на основные оборонные нужды. Еще до 1,5% ВВП будет направлено на защиту критически важной инфраструктуры, стимулирование инноваций, укрепление оборонно-промышленной базы и другие цели. Кроме того, члены альянса договорились расширять промышленное сотрудничество, устраняя торговые барьеры в сфере обороны. При расчете расходов страны НАТО будут учитывать прямые взносы на военные нужды Украины и ее оборонной промышленности.

Об итогах саммита НАТО — в материале «Ъ» «Дальнейших сюрпризов исключать нельзя».

Анастасия Домбицкая