«Дальнейших сюрпризов исключать нельзя»

Дональд Трамп остался доволен итогами саммита Североатлантического альянса. Партнеры приняли условия президента США и согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Трамп также встретился с Владимиром Зеленским и обещал провести очередной телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ждет изменения тактики Трампа на украинском направлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Саммит НАТО предсказуемо превратился в большое шоу одного актера, которого благозвучно назвали «папочкой». Подобное происходит впервые. Тем не менее итоги есть. Они вполне значимые. В отличие, к слову, от прошлых мероприятий, где говорили много, а делали мало. Главное заключается в том, что слухи о смерти Североатлантического альянса оказались преждевременными.

Партнеры любезно согласились выполнить требование Дональда Трампа и увеличили оборонные расходы в 2,5 раза, за что заслужили много теплых слов в свой адрес. В результате конфликт, если он вообще был, исчерпан: Старый и Новый Свет едины как никогда. Президент США заявил, что покидает Гаагу «другим человеком». Он понял, что коллеги «действительно любят свои страны и хотят их защитить».

Что касается Украины, встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась и длилась 50 минут. Ничего конкретного по ее результатам сказано не было. На языке дипломатов это называется «стороны обсудили широкий круг вопросов и выразили взаимное удовлетворение произошедшим событием». Ранее, как сообщает Bloomberg, выступая на закрытом заседании саммита, Трамп сказал, что с ситуацией на Украине «необходимо что-то сделать», так как она совершенно вышла из-под контроля. Американский лидер не сказал ни да ни нет относительно дальнейших поставок оружия Украине.

При этом глава Белого дома не намерен прерывать действующее военное снабжение Киева, также как и отменять антироссийские санкции.

Дональд Трамп планирует провести очередной телефонный разговор с Владимиром Путиным. Это можно назвать единственным осязаемым результатом в условной украинской части программы. К слову, нельзя не отметить, что Зеленский принял участие в общем протокольном фотографировании глав государств НАТО, что вполне можно истолковать как, по крайней мере, продолжение партнерства между Киевом и военным блоком. И Трамп не был против. При этом участники встречи воздержались от резких оценок в отношении России. И, конечно, ни о каком украинском вступлении в альянс речь не шла.

В итоге Европа будет наращивать железные мускулы. Относительно урегулирования вокруг Украины ситуация остается подвешенной. Это, как мы уже поняли, фирменный стиль Дональда Трампа. В целом заметно, что оптимизма относительно восстановления российско-американских отношений стало намного меньше. Что касается урегулирования общего вокруг Украины и предстоящих переговоров, здесь прогноз больше негативный. При этом не следует забывать нынешний лозунг Дональда Трампа — «мир через силу». Так что дальнейших сюрпризов исключать нельзя.

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Дмитрий Дризе