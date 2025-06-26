Кассационный суд подтвердил приговор экс-зампрокурора Новосибирской области

Сегодня 8-й кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) оставил без удовлетворения жалобу защиты на приговор бывшему первому заместителю прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок, получившей восемь лет колонии по делу о коррупции. «Жалоба оставлена без удовлетворения, обжалуемые судебные решения — без изменения», — указано в карточке дела на сайте суда.

Приговор Любови Кузьменок, которая в 2014–2018 годах занимала должность первого заместителя прокурора Новосибирской области, вынесли в июне 2024 года. Райсуд признал ее виновной во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями (ст. 290 и ст. 285 УК РФ) и назначил 8,5 лет колонии общего режима и штраф в размере 5 млн руб. Кроме того, экс-прокурора лишили классного чина «государственный советник юстиции третьего класса» (соответствует званию генерал-майора).

В ноябре 2024 года суд апелляционной инстанции снизил ей срок до 8 лет. Любовь Кузьменок освободили от наказания по ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в связи с истечением сроков давности.

Согласно версии следствия, с ноября 2016 года и до своего увольнения из прокуратуры в октябре 2018-го Любовь Кузьменок якобы получала взятки от совладельца крупного ТЦ «Восток» Дмитрия Башмакова за покровительство бизнесу. Ежемесячный платеж, по материалам дела, составлял 100–150 тыс. руб., общая сумма подношений — 2,5 млн руб. Любовь Кузьменок, которая проработала в надзорном ведомстве 35 лет, обвинения в свой адрес отрицает.

Илья Николаев