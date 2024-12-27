Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глубокинский кирпичный завод признан банкротом

Арбитражный суд Ростовской области принял решение о признании АО «Глубокинский кирпичный завод» банкротом с открытием конкурсного производства. Решение опубликовано на сайте суда.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Требование о банкротстве АО было заявлено в суд в начале 2023 года структурами ФНС в связи с задолженностью в размере 1,689 млн руб. Впоследствии в арбитражный процесс стали включаться другие кредиторы и к октябрю их общие требования к АО составили почти 13 млн руб.

По данным информационной системы rusprofile, по итогам 2022 года АО «Глубокинский кирпичный завод» получило 110,7 млн руб. выручки с чистым убытком 35,6 млн руб.

АО «Глубокинский кирпичный завод» находится под управлением ООО «Тибл-Груп», его учредителем и генеральным директором является Алексей Калинов.

Из материалов арбитражного дела следует, что Ольга Калинова заявляла намерение погасить требования кредиторов в полном объеме, однако, в установленные судом сроки не сделала этого.

Сергей Иванов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...