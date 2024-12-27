Глубокинский кирпичный завод признан банкротом

Арбитражный суд Ростовской области принял решение о признании АО «Глубокинский кирпичный завод» банкротом с открытием конкурсного производства. Решение опубликовано на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Требование о банкротстве АО было заявлено в суд в начале 2023 года структурами ФНС в связи с задолженностью в размере 1,689 млн руб. Впоследствии в арбитражный процесс стали включаться другие кредиторы и к октябрю их общие требования к АО составили почти 13 млн руб.

По данным информационной системы rusprofile, по итогам 2022 года АО «Глубокинский кирпичный завод» получило 110,7 млн руб. выручки с чистым убытком 35,6 млн руб.

АО «Глубокинский кирпичный завод» находится под управлением ООО «Тибл-Груп», его учредителем и генеральным директором является Алексей Калинов.

Из материалов арбитражного дела следует, что Ольга Калинова заявляла намерение погасить требования кредиторов в полном объеме, однако, в установленные судом сроки не сделала этого.

Сергей Иванов