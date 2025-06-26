Задержанная в Новороссийске не видела ничего плохого в передаче данных Киеву

Жительница Новороссийска, задержанная ФСБ по подозрению в передаче информации украинским спецслужбам о Черноморском флоте и позициях ПВО, признала вину. При этом во время допроса она заявила, что не видела в этом «ничего страшного».

Задержанная также рассказала, что через мессенджер Telegram с ней связался сотрудник спецслужб Украины. Он предложил за денежное вознаграждение выполнять задания по сбору разведданных.

Как сообщили в ФСБ, ущерба военно-морскому флоту и системам ПВО задержанная не нанесла. Женщине предъявлено обвинение по статье о госизмене. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.