Жительницу Новороссийска задержали за передачу ВСУ данных о кораблях и ПВО ВС РФ

Сотрудники ФСБ в Новороссийске задержали местную жительницу, которая передавала Украине данные о кораблях Черноморского флота и позициях ПВО. Против нее возбудили уголовное дело о госизмене. Подозреваемая задержана, ей грозит до 20 лет колонии, сообщили «Ъ» в пресс-службе ФСБ.

Фигурантка связалась с прокураинской террористической организацией через Telegram. Она работала на частном судне в портах Сочи и Новороссийска, где и собирала информацию. Злоумышленники не успели воспользоваться данными: принятые меры не допустили поражения военной техники.

Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал женщину, подозреваемую в пособничестве терроризму. По данным ФСБ, фигурантка сотрудничала со спецслужбами Украины и собирала данные о бойцах ВС РФ и членах их семей. Во время допроса она призналась, что выясняла расположение зданий, подъездных путях и наличие транспорта у жертв.

Никита Черненко