В Челябинске расторгли контракт с перевозчиком маршрута №51

Новым перевозчиком маршрута №51 в Челябинске временно станет муниципальное унитарное предприятие «Служба организации движения». С предыдущим подрядчиком – ООО «Копейское маршрутное такси» – расторгнут договор из-за нарушений и жалоб местных жителей. Об этом сообщает telegram-канал «Транспорт Челябинской агломерации», который ведет замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Контракт с МУП «Служба организации движения» заключили до 13 июля. На маршрут №51 Молодогвардейцев — Сосновка выйдут восемь автобусов большого класса. Они будут ездить с интервалом 25 минут в часы пик. После 13 июля организуют конкурс для поиска нового перевозчика.

Отмечается, что решение о смене подрядчика принято для безопасности пассажиров.

За последние два месяца произошло два инцидента с участием автобуса №51. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в мае из-за неисправного кондиционера в салоне две пассажирки получили ожоги. Водитель тогда не оказал им помощь, из-за чего пострадавшим пришлось самостоятельно добираться до медучреждения. Управление СКР по Челябинской области проводило проверку и возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан).

Также 24 июня произошло ДТП. На улице Кузнецова автобус №51 столкнулся с другим автобусом №5. В результате пострадала и была госпитализирована пассажирка. Следователи снова проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ. Причиной ДТП стали неисправные тормоза автобуса №51. Кроме того, транспортное средство было не зарегистрировано. В отношении водителя завели административные дела.

Ольга Воробьева