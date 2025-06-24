В Челябинске следователи начали проверку после столкновения двух автобусов

Управление СКР по Челябинской области проводит проверку после столкновения двух автобусов на улице Кузнецова в региональном центре. В происшествии выявили признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиях безопасности жизни или здоровья граждан), сообщает пресс-служба ведомства.

Авария произошла утром 24 июня около дома №58 по улице Кузнецова в Челябинске. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», автобус №51 столкнулся с другим автобусом №5. В результате пострадала и была госпитализирована пассажирка.

По предварительным данным СКР, причиной аварии стали неисправные тормоза одного из автобусов. Сейчас следователи проверяют документацию о техническом состоянии транспортного средства и продолжают устанавливать причины ДТП.

Ольга Воробьева