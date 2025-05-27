Пассажиры автобуса в Челябинске получили ожоги из-за неисправного кондиционера

Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области проводят проверку по информации СМИ, согласно которой два пассажира автобуса №51 получили ожоги. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан), сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Самойлов, Коммерсантъ Фото: Алексей Самойлов, Коммерсантъ

Инцидент произошел, когда автобус следовал по улице Энгельса. По данным следствия, в СМИ и социальных сетях сообщается, что из-за неисправности кондиционеров в транспорте двое пассажиров получили ожоги, однако водитель не оказал им помощь. Пострадавшим пришлось самостоятельно добираться до медучреждения.

Сейчас следователи изучают документацию о техническом состоянии автобуса и устанавливают все обстоятельства произошедшего.