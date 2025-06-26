В Кольцово задержали пассажира, пытавшегося ввезти 190 ботинок на правую ногу

Сотрудники таможни аэропорта Кольцово задержали в Екатеринбурге иностранного гражданина, прибывшего рейсом из Пекина, который пытался ввезти 190 ботинок только на правую ногу, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления

В ходе таможенного контроля в багаже пассажира весом 61 кг были обнаружены ботинки различных оттенков, материалов и размеров. Задержанный пояснил, что образцы обуви предназначались для последующей торговли на рынке Екатеринбурга, но с таможенными правилами он не знаком.

В отношении пассажира возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию). Обувь изъята и направлена на экспертизу. Проводится административное расследование.

«Количество, номенклатура, размерный ряд и характер товаров говорят о коммерческой партии, которую необходимо декларировать и предоставлять документы, подтверждающие безопасность продукции», — сказал начальник таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

Ранее в аэропорту Кольцово задержали пассажира с крупной суммой наличных, пытавшийся вывезти деньги в Таджикистан. У 34-летнего гражданина нашли более 4 млн руб. и 240 таджикских сомони.

Полина Щуцкая