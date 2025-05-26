В Кольцово задержали бизнесмена за попытку вывезти несколько миллионов рублей

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово задержали пассажира с крупной суммой наличных, пытавшийся вывезти деньги в Таджикистан, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления (УТУ). У 34-летнего гражданина, направлявшегося в Худжанд, нашли более 4 млн руб. и 240 таджикских сомони.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пассажир прошел через «зеленый» коридор, но в ходе выборочного таможенного досмотра в его багаже обнаружили банкноты. Сумма найденных денег в три раза превысила допустимую норму в $10 тыс., что квалифицируется как контрабанда денег в крупном размере. Средства не были задекларированы.

Задержанный является предпринимателем с тремя магазинами в Курганской области. Сначала заявил о намерении открыть бизнес в Таджикистане, но затем изменил показания, сказав, что деньги нужны для строительства дома родителям. Таможенные органы возбудили уголовное дело по ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств) и изъяли 3,1 млн руб.

Напомним, в прошлом году таможенники екатеринбургского аэропорта Кольцово задержали россиянина, который пытался вывезти в Грузию 18 млн руб., сумма не была задекларирована. Он пояснил, что деньги он получил от продажи бизнеса матери — карьера по добыче полезных ископаемых.

Ирина Пичурина