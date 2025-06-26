Автомобилиста из Тюмени отправили под суд насилие над полицейским

В Тюмени будут судить 39-летнего местного жителя по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) за насилие над сотрудником ГИБДД, сообщили в управлении СКР по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Инцидент произошел днем 12 марта на улице Первомайской. По версии следствия, автоинспектор остановил автомобиль из-за тонированного стекла. При проверке документов полицейский обнаружил неоплаченный штраф и несколько раз предложил водителю проехать в отдел ГИБДД, но он отказался и привел машину в движение — во избежание травмирования инспектор удерживался рукой за панель двери автомобиля. Водитель увеличил скорость и продолжал ехать по оживленной трассе, пока полицейский не упал на дорогу. После этого водитель скрылся, но вскоре был задержан.

Напомним, аналогичный случай произошел в Тюмени 9 мая. Обвинение предъявлено 22-летнему местному жителю: сотрудник ГИБДД остановил тюменца за тонированные стекла, однако он отказался пройти в служебный автомобиль для дальнейшего разбирательства. Водитель начал движение и ехал, пока державшийся за дверь полицейский не упал на проезжую часть.

Ирина Пичурина