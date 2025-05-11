Тюменского водителя обвиняют в нападении на сотрудника ГИБДД

В Тюмени предъявлено обвинение 22-летнему местному жителю, применившему насилие в отношении сотрудника ГИБДД, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По версии следствия, 9 мая инспектор ГИБДД остановил автомобиль на улице Республики за тонированные стекла. Водитель отказался пройти в служебный автомобиль для дальнейшего разбирательства и начал движение. Инспектор держался рукой за панель двери обвиняемого пока не упал на проезжую часть.

Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полина Щуцкая