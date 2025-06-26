Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как мир моды вновь говорит языком времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alessandro Garofalo / Reuters Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

В соцсетях обсуждают тренд на депрессивные прически. Кадры с модных показов Prada и Miu Miu стали вирусными из-за необычно растрепанных моделей: никаких приглаженных волос, наоборот, слегка собранные и распушенные, они создают ощущение, что девушка буквально только что встала с кровати, хотя в целом не очень-то и хотела.

Fashion-издания замечают, что это важное заявление — эпоха перфекционизма отступила, передавая позиции моде на хаос, легитимизируя усталость и внутренние кризисы. И это уже не просто несколько выбившихся локонов. Тренд отсылает к образу человека, переживающего эмоциональное выгорание или депрессивный эпизод, когда сил и настроения на внешность просто нет. Бьюти-индустрия отражает в себе действительность, которую мы видим в новостях. События из реальной жизни рождают неопределенность, тревожность, усталость от навязанных стандартов.

Первые радикально растрепанные модели вышли на подиум на Миланской неделе моды. Ничего сверхнового: просто девушкам разрешили носить суперрасслабленный хвост внизу или на макушке, выглядеть нечесаной — в общем, все то, что нам всегда запрещали бабушки. Мода вновь говорит языком времени. Нарочитая небрежность стала эстетическим кодом. А еще, если серьезно, это очень важный сигнал тем людям, которые обладают нетипичной шевелюрой: слишком вьющиеся, слишком торчащие, непослушные, слишком какие угодно. Благодаря популяризации таких простых деталей образа, как взъерошенность, особенности людей как бы дестигматизируются. Будьте разными, декларирует современная fashion-индустрия.

Яна Лубнина