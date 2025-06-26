«Локомотив» погасил долг перед «Мариуполем» для снятия запрета на трансферы

Московский футбольный клуб «Локомотив» отправил платеж украинскому «Мариуполю» для снятия трансферного бана со стороны Международной федерации футбола (FIFA). Об этом газете «Спорт-Экспресс» сообщил председатель совета директоров команды Юрий Нагорных.

В феврале 2021 года «Мариуполь» арендовал Марка Мампасси у «Шахтера», в декабре того же года футболиста выкупил «Локомотив». В феврале 2022-го «Мариуполь» обратился с иском в FIFA с требованием компенсации за обучение игрока, поскольку он считался их воспитанником. Федерация удовлетворила это требование, однако «Локомотив» обратился с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS), которая была отклонена. CAS вынес решение, согласно которому московский клуб должен выплатить «Мариуполю» €49,8 тыс. и 5% годовых с февраля 2022-го.

19 июня FIFA запретила «Локомотиву» осуществлять трансферы игроков до зимы 2027 года. В команде назвали данное решение «абсолютно немотивированным и соответствующим общей тенденции в отношении российских клубов».

Подробнее — в материале «Ъ».

Таисия Орлова