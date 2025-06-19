«Локомотив» наказали за мариупольский след

Футбольный «Локомотив» столкнулся с проблемами, кажется, напрямую связанными с политической обстановкой. Международная федерация футбола (FIFA) запретила московскому клубу регистрировать новых футболистов в течение трех трансферных окон из-за невыплаты компенсации в размере около €50 тыс. выступавшей до 2022 года в украинском чемпионате команде «Мариуполь» за футболиста Марка Мампасси. «Локомотив» настаивает на том, что приобретал его у донецкого «Шахтера» и с ним полностью расплатился. Деньги же за Мампасси, покинувшего Россию после начала военной спецоперации, требует не «Мариуполь», в котором он находился в аренде и который уже фактически прекратил существование, а «третьи лица». “Ъ” выяснил, что это некая компания Berlin Sports Law.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фанаты московского «Локомотива»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фанаты московского «Локомотива»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Международная федерация футбола добавила в список клубов, на которые из-за различных нарушений наложены ограничения, московский «Локомотив», занявший в прошедшем чемпионате России шестое место. К нему применена очень суровая санкция в виде запрета на регистрацию новых футболистов в течение ближайших трех трансферных окон, то есть текущего, а также двух, зимнего и летнего, в 2026 году. Решение дисциплинарного комитета FIFA связано с футболистом Марком Мампасси.

Этот защитник, уроженец Донецка, игравший за юношеские сборные Украины, но имевший гражданство РФ, перешел в «Локомотив» из донецкого «Шахтера» в самом конце 2021 года. По данным Transfermarkt, российский клуб заплатил за юного (ему было 18 лет) и перспективного игрока €3 млн. Через несколько месяцев после начала военной спецоперации на Украине Мампасси, однако, Россию покинул, сначала трудоустроившись в турецком «Антальяпоре», а затем бельгийском «Кортрейке». При этом формально он остается футболистом «Локомотива», с которым при переходе подписал пятилетний контракт.

В прошлом году, однако, стало известно, что к «Локомотиву» подан иск в Спортивный арбитражный суд (CAS). В нем содержалось требование о выплате дополнительной компенсации в размере около €50 тыс. (сейчас сумма с учетом накопившихся процентов еще выросла) за подготовку молодого футболиста его бывшему клубу

Такие компенсации и в самом деле предусмотрены регламентом FIFA. Но как бывший клуб в иске фигурировал не «Шахтер», а тоже выступавший в чемпионате Украины, выполняя функции его «дочерней» команды, «Мариуполь». Этот клуб в 2022 году прекратил существование и исчез из всех официальных соревнований. Представители железнодорожников во время слушаний настаивали на том, что он не является «субъектом футбола». FIFA, однако, наказала «Локомотив» за неисполнение решения CAS, вставшего на сторону «Мариуполя».

В официальном заявлении клуба в связи с запретом на регистрацию новичков содержится напоминание о том, что «Мариуполь» «в соответствии с открытыми источниками де-факто не выступает ни в одном соревновании». В нем отмечается, что он «тем не менее через иностранных представителей обратился в дисциплинарный комитет FIFA, чтобы принудительно исполнить решение CAS». «Локомотив», получив решение арбитражной инстанции, в мае обратился в Российский футбольный союз, чтобы тот направил запрос в международную федерацию «с целью выяснить статус футбольного клуба “Мариуполь”, существует ли вообще эта организация как субъект футбола». В заявлении говорится, что, «несмотря на наличие указанного выше запроса, дисциплинарный комитет FIFA по заявлению иностранных представителей» «открывает производство по делу в отношении “Локомотива” о неисполнении решения CAS», а «через четыре минуты после открытия данного дела принимает решение о применении запрета на регистрацию игроков». «Учитывая сроки рассмотрения, а также отсутствие ответа относительно статуса ФК “Мариуполь”, считаем данное решение абсолютно немотивированным и соответствующим общей тенденции в отношении российских клубов. Несмотря на принятое решение, “Локомотив” намерен довести до дисциплинарного комитета FIFA свою позицию и добиться разъяснений относительно принятого решения. Мы уверены в том, что ситуация разрешится в ближайшее время и запрет будет снят»,— резюмирует клуб.

Источник “Ъ”, знакомый с деталями «дела Мампасси», уточнил некоторые из них. По его словам, футболист перед трансфером в «Локомотив» находился в аренде в «Мариуполе».

Однако московский клуб сделку осуществлял исключительно с «Шахтером», которому Марк Мампасси принадлежал. При этом руководители «Мариуполя» подписали официальный документ об отказе от каких-либо финансовых требований к «Локомотиву».

Источник настаивает, что все доказательства были предоставлены CAS.

При этом в арбитраже интересы «Мариуполя» и в самом деле представлял посредник, действующий по доверенности. “Ъ” ознакомился с документом, из которого следует, что этим посредником была неизвестная в футбольном мире немецкая компания Berlin Sports Law. Источник подчеркнул, что, по существу, уже этим FIFA нарушала собственный регламент, запрещающий взаимодействие с «третьими лицами».

Он сообщил, что юристы «Локомотива», только что заключившего контракты сразу с двумя новичками — игравшими за обанкротившиеся «Химки» Зелимханом Бакаевым и Александром Руденко, изучают варианты «разрешения спора», а клуб, видимо, все-таки выплатит компенсацию. В этих случаях FIFA, как показывает практика, достаточно оперативно снимает наложенные запреты.

В конце прошлого года с этой санкцией столкнулся другой московский гранд — ЦСКА. Ему тоже запретили регистрировать новичков в течение трех трансферных окон за непогашенную задолженность перед голландским «Херенвеном» за форварда Чедру Эджуке. Рассчитаться за него армейцам мешали санкции, сделавшие невозможными прямые денежные переводы из России в Европу. В итоге решить проблему удалось с помощью еще одного игрока — Виктора Давилы, перечислившего «Херенвену» часть денег, которые он должен был ЦСКА после расторжения контракта. После этого в начале нынешнего года запрет был отменен.

Алексей Доспехов