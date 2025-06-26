Мужчина подорвался на мине в Судже при попытке «посмотреть состояние города»

Человек получил ранение при взрыве мины в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн и напомнил местным жителям об ограничении въезда в ряд населенных пунктов.

По словам главы области, минувшей ночью при подъезде к городу Суджа гражданский автомобиль подорвался на мине. «53-летний мужчина... хотел посмотреть состояние города», — пояснил господин Хинштейн. Пострадавший был госпитализирован с минно-взрывной и черепно-мозговой травмами и резаной раной лица.

Александр Хинштейн отметил, что до завершения работ по разминированию приграничных территорий находиться там опасно. Он призвал курян пока не возвращаться в населенные пункты вблизи госграницы.

На прошлой неделе секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что КНДР отправит своих саперов и военных строителей в Курскую область для разминирования и восстановления региона.