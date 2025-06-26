Стоимость платины второй день подряд обновляет рекорд 2014 года

Фьючерсы на платину на нью-йоркской бирже Comex подорожали на 5,17%, до $1398,5 за унцию. Это стало максимумом с 10 сентября 2014 года. Как пишет Bloomberg, цены стали расти, потому что рынок «всколыхнули опасения по поводу поставок» металла.

Стоимость платины растет четвертую торговую сессию подряд: вчера платина достигала $1360,9 за унцию. С начала месяца платина подорожала более чем на 30%. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что спотовая цена на платину вернется в диапазон от $800 до $1150 за унцию.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Серебро промыслило котировки».