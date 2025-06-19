Платина подорожала до максимума с 2014 года

Спотовые цены на платину достигли $1350,17 за унцию (+2%), передает Bloomberg. Это максимальный уровень с сентября 2014 года и четвертый рекорд за сутки.

На нью-йоркской бирже Comex, по данным на 12:53 мск, фьючерсы на платину торговались на уровне $1291,8 за унцию (-1,62%). Bloomberg отмечает, что более высокая стоимость на немедленные поставки сигнализирует о краткосрочном дефиците драгметалла.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что «бычий» тренд не будет продолжительным и спотовая цена на платину вернется в диапазон от $800 до $1150 за унцию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Серебро промыслило котировки».

Петр Бузлаев