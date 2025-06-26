Средний размер ипотечного кредита в Петербурге составил в мае 5,81 млн рублей

Жители Санкт-Петербурга в мае брали в банка ипотечные кредиты в среднем на 5,81 млн рублей. За год показатель снизился на 0,3%, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По стране в среднем россияне брали ипотеку на 4,41 млн рублей, относительно мая прошлого года спад составил 0,7%. От апреля показатель отстал на 0,4%, снижение фиксируют второй месяц подряд.

Наибольший средний размер ипотечного кредиты в последний месяц весны был в Москве (7,3 млн рублей) и Московской области (6,01 млн рублей). Северная столица расположилась на третьем месте.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургским очередникам с начала года выдали сертификаты на 8,8 млрд рублей.

Татьяна Титаева