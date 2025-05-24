Петербургским очередникам с начала года выдали сертификаты на 8,8 млрд рублей

С начала текущего года более 2,2 тыс. петербургских очередников улучшили жилищные условия благодаря городским социальным выплатам. В 2025 году горожанам уже выданы жилищные сертификаты на общую сумму 8,8 млрд рублей. Такие цифры назвали 24 мая в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как напомнили в городской администрации, в числе очередников в Петербурге значатся молодые семьи, заемщики и созаемщики по ипотеке, граждане из расселяемых коммунальных квартир, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами. При этом только в апреле подведомственное учреждение Жилищного комитета «Горжилобмен» выдало 375 семьям свидетельства о возможности получения соцвыплаты на улучшение жилищных условий на 1,3 млрд рублей.

Всего в этом из бюджета Петербурга планируется выделить 19,3 млрд рублей на приобретение жилья для 4827 семей очередников, отметили в Смольном.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за первый месяц 2025 года петербургские очередники получили от «Горжилобмена» 1,19 млрд рублей.

Подробнее о действующей в Петербурге программе предоставления социальных квартир — в материале «Ъ-СПб» «Очередникам обозначили перспективы на год».

Андрей Цедрик